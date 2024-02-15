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صور| برعاية أمير الباحة.. انطلاق مهرجان الموز والكادي الأول

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم، حفل انطلاق فعاليات مهرجان الموز والكادي الأول بمحافظة المخواة، الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وذلك بحديقة قرية ذي عين.
وتجول الحضور خلال الحفل على المنتجات الزراعية التي تضمنت مشاركة 20 مزارعاً، و5 جهات حكومية، و5 أسر منتجة.

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انطلاق مهرجان الموز والكادي الأول - واس

مهرجان الموز والكادي

وافتتح الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أكد من خلالها أن إقامة مهرجان الموز والكادي بمحافظة المخواة هو امتداد لسلسلة المهرجانات التي أقيمت في القطاع التهامي لما تملكه من تنوع زراعي، ومن ذلك ما سنشهده في هذا المهرجان الذي يجمع العديد من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والميزة النسبية للمنطقة واستمرار دعم الوزارة للمزارعين في تسويق منتجاتهم.
انطلاق مهرجان الموز والكادي الأول - واس

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشعبية، وقصّة مزارع من عبق الماضي، والفلكلور الشعبي، وتكريم المشاركين.
انطلاق مهرجان الموز والكادي الأول - واس

يذكر أن المهرجان يستمر لمدة يومين، ويرافقه عدة برامج إرشادية وتوعوية وترفيهية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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