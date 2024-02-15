شكرا لقرائتكم خبر عن صور| برعاية أمير الباحة.. انطلاق مهرجان الموز والكادي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تفاصيل الجولة الرابعة من المشاورات السياسية السعودية الرومانية بمشاركة رئيس مجلس الشورى.. انطلاق أعمال المؤتمر البرلماني بالرباط

مهرجان الموز والكادي

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم، حفل انطلاق فعاليات مهرجان الموز والكادي الأول بمحافظة المخواة، الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وذلك بحديقة قرية ذي عين.وتجول الحضور خلال الحفل على المنتجات الزراعية التي تضمنت مشاركة 20 مزارعاً، و5 جهات حكومية، و5 أسر منتجة.وافتتح الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أكد من خلالها أن إقامة مهرجان الموز والكادي بمحافظة المخواة هو امتداد لسلسلة المهرجانات التي أقيمت في القطاع التهامي لما تملكه من تنوع زراعي، ومن ذلك ما سنشهده في هذا المهرجان الذي يجمع العديد من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والميزة النسبية للمنطقة واستمرار دعم الوزارة للمزارعين في تسويق منتجاتهم.وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشعبية، وقصّة مزارع من عبق الماضي، والفلكلور الشعبي، وتكريم المشاركين.يذكر أن المهرجان يستمر لمدة يومين، ويرافقه عدة برامج إرشادية وتوعوية وترفيهية.