انت الان تتابع 92 ألف طالب وطالبة ينهون يومهم الأول من الاختبارات بمدارس محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت في مدارس تعليم محايل عسير, اليوم الخميس, اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1445هـ ,حيث أدى أكثر من 92 طالبًا وطالبة في 788 مدرسة في ظل تكامل الاستعدادات والتجهيزات في المدارس, وأنهى الطلاب والطالبات يومهم الأول من الاختبارات.

وتمنى مدير تعليم محايل عسير كل التوفيق والنجاح لسائر الطلاب والطالبات, مثمنًا لمنسوبي ومنسوبات المدارس جهودهم المتواصلة خلال فترة الاختبارات.

وأكد "آل معنتر" أن الإدارة وجّهت بالانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الأربعاء 11 شعبان 1445هـ.‏

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