جمعية "عمران عسير" تستعرض الخطط والبرامج التي تُسهم بالتنمية في المنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - عقدت ‫مساء اليوم الخميس جمعية العمران ‫فرع منطقة عسير اجتماعها الخامس بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس سعد بن مطر الشهراني وأعضاء مجلس الفرع.

وناقش الاجتماع المشروعات المطروحة على جدول الأعمال ليتمكن الفرع من خلالها الانطلاق بالقوة والانخراط في المجتمع العسيري مع استعراض الاتفاقيات ودور الجمعية في تقديم الخدمات التطوعية واستكمال البرامج والخطط الاستراتيجية والمبادرات التي تُسهم في تعزيز دورها المجتمعي وتنمية المنطقة.

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