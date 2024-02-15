شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يناير الماضي.. 12 ألف أسرة مستفيدة من برنامج "سكني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن "سكني" عن استفادة 12,038 أسرة سعودية من البرنامج، وأن 8,080 أسرة سكنت مسكنها الأول خلال شهر يناير الماضي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة، وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

باقات دعم اختيارية

ويتيح "سكني" باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن).

وتمنح الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

وذلك حرصًا من البرنامج على استمرارية الدعم السكني، وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.



تسهيلات وخدمات سكنية

ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري".

فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال هذا الرابط، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

واعلن برنامج سكني منتصف الشهر الماضي، استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.