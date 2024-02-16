شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يبحث العلاقات الثنائية مع سفير إيران لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه يوم الخميس، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية د. علي رضا عنايتي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قائمة الحضور

حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبد الرحمن الحربي، ومدير عام مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا.

