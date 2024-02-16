شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إحالة قائد مركبة المحتوى المرئي إلى الهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المرور السعودي إحالة قائد مركبة المحتوى المرئي المتضمن انحراف المركبة عن مسارها إلى الهيئة المرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي المرور السعودي على تطبيق إكس، أن المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، جرت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية.

