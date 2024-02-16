شكرا لمتابعة خبر عن فستان مصنوع من الغترة والطاقية الشخال يثير الجدل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في أحدث صيحات الموضة قرر براند ملابس ابتكار فستان أبيض، مصمم بالكامل من الغترة والطاقية الشخال.

وظهر الفستان في مقطع متداول مصنوع من قماش الغترة والطاقية، في تصميم لم ينفذ من قبل.

وتباينت الآراء وردود الأفعال بخصوص الفستان، حيث أبدى البعض إعاجبهم، وقال أحدهم: “أحب الأفكار الغريبة”، فيما قال آخر: “راح يرفعون سعر الغتره والطاقيه بعد هالتصميم”.

فيما انتقد آخرون التصميم معتبرين أنه لا يصلح للارتداء، حيث قال أحد النشطاء: “احياناً ودك انهم مايفكرون خارج الصندوق”.