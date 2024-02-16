شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع قسائم شرائية على الأسر المتضررة من زلزال سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 2.312 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.

استفاد من القسائم 2.312 فردًا، ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا. استمرار الجهود الإغاثية ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

