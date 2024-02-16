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شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية في السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.112 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 6.443 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
وتقدم والي سنار توفيق محمد علي عبد الله بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المتواصلة للمحتاجين ببلاده، ومده يد العون لهم في مختلف الأوقات والمحن.
وأشار إلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي المملكة والسودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
مشروع الدعم الأمن الغذائي بولاية سناركما دشّن المركز أمس الأول المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي بولاية سنار في جمهورية السودان، مستهدفًا توزيع 27.000 سلة غذائية في مخيمات النازحين بمحليات سنجة وأبو حجار والسوكي بالولاية.
وتقدم والي سنار توفيق محمد علي عبد الله بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المتواصلة للمحتاجين ببلاده، ومده يد العون لهم في مختلف الأوقات والمحن.
وأشار إلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي المملكة والسودان.