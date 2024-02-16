شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع.. برامج وفعاليات متنوعة في مهرجان الزهور والحدائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات مهرجان الزهور والحدائق الـ14 في مدينة ينبع الصناعية، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع م. عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وخلال جولة الأمير سلمان بن سلطان على المهرجان الذي يتزامن انطلاقه مع دورة حياة الزهور الموسمية، استمع إلى مميزاته التي تركز على تحقيق التوازن بين الصناعة والبيئة، مع التأكيد على مواصلة دعم برامج التنمية المستدامة والمبادرات البيئية والثقافية.

واطلع سموه على البرامج والفعاليات والأنشطة التي تسهم بشكل فعال في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، إذ يوفر المهرجان فرصًا استثمارية فريدة تجعله محفزًا للاقتصاد المحلي، ليكون له دور حيوي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية المحلية.

شهادات اعتماد جينيس

كما رعى أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تسلم شهادات اعتماد جينيس العالمية للأرقام القياسية التي حققها المهرجان في نسخته الحالية، التي تمثلت بأكبر كلمة مكونة من الزهور الطبيعية لقائد نهضة ومسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

بالإضافة إلى أكبر مجسم مكون من مواد مُعاد تدويرها على هيئة صاروخ فضائي يمثل النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، إلى جانب أكبر سلة زهور في العالم.

دعم المجتمع المحلي

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق في نسخته 14 الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع، يحظى بدعم كبير من المجتمع المحلي، إذ يسهم أكثر من 2000 متطوع بالعمل على جوانب مختلفة من التخطيط والتنفيذ للفعالية.

ويحرص فريق المهرجان على تدريب المتطوعين وصقل مهاراتهم وقدراتهم بالخبرة المطلوبة لإدارة الفعاليات، ومساعدة الجمهور والتواصل خلال فترة انعقاد المهرجان.

كما تحرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تعزيز التنمية المستدامة وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات المحلية، ومساعدتها للترويج لخدماتها ومنتجاتها وتخصيص مساحات مخصصة لعرضها.

