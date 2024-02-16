شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تجارب عالمية ناجحة في مؤتمر TEDx عكاظ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق مؤتمر TEDx عكاظ غدًا السبت، في محافظة الطائف مع عوالم الابتكار والإبداع، وأفكار تستحق الانتشار، وقصص مُلهِمة محفزة بمجالات متنوعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة سفراء رياديون الرئيس التنفيذي للمؤتمر د. فارس المالكي، اكتمال التجهيزات اللازمة لإقامة المؤتمر بتنظيم من سفراء رياديون وتعاونية طويق.

وأعرب عن سعادته بتنظيم المؤتمر، واستضافة نخبة من المتحدثين لينقلوا تجارب ناجحة ومميزة لتصل إلى العالم عبر منصة TED العالمية.

وثمن الرئيس التنفيذي للمؤتمر جهود اللجان التنفيذية والمتطوعين المنظمين للكرنفال العالمي في الطائف.



حدث عالمي

وأعربت رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق، نائب الرئيس التنفيذي للمؤتمر سعاد الموسى، عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي في الطائف.

وأكدت أن المؤتمر يعكس نجاحات تعاونية طويق في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

ولفتت إلى تميز شركاء النجاح والرعاة المشاركين في المؤتمر، إذ قدموا أنواع المساندة لإقامة المؤتمر.