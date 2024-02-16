شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها إعداد لائحة الصحة الموحدة.. توصيات الملتقى العلمي بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى الملتقى العلمي 23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة "التميز الصحي في خدمة ضيوف الرحمن" الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وعقدت جلساته على مدى يومين بالمدينة المنورة في ختام أعماله يوم الخميس، بتحسين وتطبيق هندسة العمليات الإدارية في المستشفيات العاملة في الحج وتحسين بيئة العمل لتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتبني المزيد من الخطط الاستراتيجية لنشر ثقافة جودة الحياة الصحية وضمان تحقيقها في الحج والعمرة وتفعيل أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية للعاملين في منظومة الحج والعمرة.

لائحة الصحة الموحدة

كما أوصى بإعداد "لائحة الصحة الموحدة" بالتعاون بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومنصات الصحة الرقمية شاملة ذلك التعاون الدولي للجهات الصحية لضيوف الرحمن في بلدانهم، وضرورة التوسع في تلقي اللقاحات ذات العلاقة بالحج وما يستجد من اللقاحات.



وشملت التوصيات العمل تفعيل استراتيجيات إدارة المخاطر متعددة المستويات للحد من الكوارث الصحية في أثناء الحشود، والعمل على توعية الحجاج في بلدانهم بالمخاطر الصحية كالإرهاق الحراري وضربات الشمس.

بالإضافة إلى تدريب أفراد المجتمع العاملين و"المتطوعين" في موسم الحج والعمرة على الإسعافات الأولية الأساسية، وتفعيل دور القوافل الطبية في نقل المرضى المنومين، وتقديم خدمات رعاية صحية لهم عالية الجودة.

تقنية التعرف على الوجه

فيما أوصى الملتقى العلمي ال 23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بتوظيف تقنية التعرف على الوجه في المستشفيات لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



النمذجة الجيومعلوماتية

بالإضافة إلى خدمة التعرف على المفقودين، وإنشاء خريطة تفاعلية لتوجيه الحجاج إلى مكان الخدمات الصحية المتاحة من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، واستحداث تطبيق إلكتروني مخصص لذوي الإعاقة يشمل جميع الخدمات التي توفرها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

واختتم الملتقى توصياته بالعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة والنمذجة الجيومعلوماتية في مكافحة نواقل الأمراض خلال موسمي الحج والعمرة، وتفعيل السجلات الصحية الإلكترونية للحجاج لمواجهة تحديات التواصل اللغوية في الرعاية الصحية للحجاج في طوارئ مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاستفادة من معايير الجودة الصحية المحلية كسباهي CBAHI والعالمية لتحسين الخدمات الصحية في الحج.

