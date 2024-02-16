شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأسئلة والاستفسارات عن خدمات حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

ماهي معايير الإستحقاق ؟

عدد التابعين وأعمارهم.

إجمالي دخل الأسرة.

لدي إفصاح غير صحيح كيف يتم تعديله؟

المستفيد الرئيسي: ملف المستفيد - بيانات عامة وتعديل الدخل، ومن ثم حفظ البيانات.

التابع: ملف المستفيد - بيانات التابعين وتعديل الدخل للتابع، ومن ثم حفظ البيانات.

أبرز استفسارات المستفيدين من برنامج#حساب_المواطن .. pic.twitter.com/7eypm6xmYp— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) أبرز استفسارات المستفيدين من برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/7eypm6xmYp — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 15, 2024

ماهو سبب نقص الدعم؟

زيادة في إجمالي دخل الأسرة.

عدم أهلية أحد التابعين.

تواجد المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوم.

الدمام - شريف احمد - طرح حساب خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن، بعض أبرز الأسئلة عن خدمات البرنامج وإيجاباتها، وشملت:يخصص الاستحقاق لكل متقدم حسب المعايير الآتية:وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك باستخدام الحاسبة التقديرية من خلال الموقع الالكتروني.يمكنك تعديل بيانات الإفصاح عن الدخل للمستفيد الرئيسي أو التابعين من خلال الدخول للحساب:من الأسباب التي قد تؤثر على مبلغ الدعم المقدم:وللإطلاع على سبب نقص الدعم لديك يرجى الدخول لحسابك (الدفعات المالية)ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام الحاسبة التقديرية من خلال الموقع الالكتروني.يوفر برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.