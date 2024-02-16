شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة - بمشيئة الله - من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المهد والحناكية ستبدأ 11 صباحاً وتستمر حتى 6 مساء.