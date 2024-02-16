شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب وسط تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر قضاء أقجه داغ في ولاية ملاطية، وسط تركيا، اليوم الجمعة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الهزة وقعت في عمق 8.9 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

