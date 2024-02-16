شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام يحث على زيادة أعمال البر في شهر شعبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني، المسلمين إلى المسارعة بالسعي في صالح الأعمال وإن كانت يسيرة، والإحجام عن المعاصي وإن كانت حقيرة.

وبين أن الله اختار شهر شعبان مقدمة لشهر عظيم تمحى فيه الذنوب وتتجلى فيه رحمات علام الغيوب، نزل فيه من الأحكام آيات بينات، هو شهر رمضان.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الصيام في شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين.

وبين أن شعبان، شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، فعلى كل مسلم أن يعمل فيه ما استطاع من طاعة وإحسان، ولو أن يصوم ما تيسر منه راجيًا من الله القبول والغفران. أفضل الأعمال وتابع: فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال "كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان".

وأوضح أن من أفضل الطاعات التي ترفع الدرجات هي توحيد الله تعالى، وإقامة الصلاة، والصدقة على الأرحام والأيتام وأهل الفقر والحاجات.

وحث كل مسلم على شكر الله على أن بلغه الشهر الفضيل، وقال: اعلموا أن الأزمنة في الفضائل متفاوتة فصلوها بالصالحات والطاعات، وإن الدنيا ليست دار إقامة فاعبروها ولا تغتروا بها.