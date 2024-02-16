نائب أمير مكة يبدأ جولة تفقدية في 5 محافظات بالمنطقة الأسبوع المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 10:32 صباحاً

يستكمل نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الأسبوع المقبل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات "بحرة، الجموم، خليص، الكامل، ورابغ". وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة قد زار خلال الفترة الماضية 10 محافظات، ودشّن واستعرض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعاً، كما ترأس اجتماعات المجالس المحلية، وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي. تأتي زيارات نائب أمير منطقة مكّة المكرّمة لمحافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.

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