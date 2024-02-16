انت الان تتابع زلزالٌ بقوة 5.4 درجة يضرب شمالي بيرو ولم يُسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 10:33 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "هوارال"- شمالي بيرو. وذكر المعهد الجيوفيزيائي البيروفي، في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 57 كيلومتراً تحت سطح الأرض. من جانب آخر، أعلنت السلطات المعنية في البيرو، أن الزلزال لم يُسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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