شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار على منطقتي جازان وعرر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.