انت الان تتابع "سلاك" تطلق مجموعة كبيرة من أدوات "الذكاء الاصطناعي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أعلنت منصة "سلاك"، للتواصل المؤسسي، عن إطلاقها تحديثًا جديدًا للمنصة، تتضمن مجموعة كبيرة من أدوات "الذكاء الاصطناعي".

وأوضحت المنصة أن هذه الأدوات ستعيد تشكيل مفهوم الاتصالات المؤسسية لتواكب مختلف التطورات التكنولوجية وإدماجها بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل الاتصال وتحسين الإنتاجية داخل الشركات.

وتتضمن أبرز الميزات الجديدة قدرة "سلاك" على تقديم ملخصات شاملة للمحادثات والقنوات باستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي".

وتسمح تحديثات "سلاك" كذلك، بأن يحصل المستخدمون على لمحة سريعة عن النقاشات الجارية دون الحاجة لقراءة كل رسالة بشكل فردي.

وتصف "سلاك" هذه الميزة الجديدة، بأنها لا تقدر بثمن خاصة للأشخاص العائدين من إجازات أو أولئك الذين يحتاجون إلى اللحاق بالمناقشات المهمة بسرعة.

وتتيح أدوات "سلاك" الجديد أيضًا، إمكانية طرح الأسئلة بطريقة طبيعية عن المشاريع أو السياسات داخل الشركة، مع توفير إجابات دقيقة مستمدة من المحتوى الموجود على المنصة.

وتعني هذه الأداة الجديدة أن المستخدمين يمكنهم الحصول على المعلومات الضرورية بسرعة وكفاءة، ما يعزز من سلاسة العمل ويقلل من الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات.

وتضيف "سلاك" أيضًا نماذج لغوية جديدة داخل المنصة، ووصفته بأنها لا تتعارض مع الشفافية والأمان، وأنها تضمن عزل بيانات العملاء وعدم استخدامها لخدمة عملاء آخرين أو لتدريب النماذج اللغوية، وهذا يضمن للشركات أن معلوماتها الحساسة تبقى محمية وآمنة.