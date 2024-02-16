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نائب أمير مكة يستكمل زياراته التفقدية بـ5 محافظات الأسبوع المقبل

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عبدالعزيز العمري – جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يستكمل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات بحرة، الجموم، خليص، الكامل، ورابغ .
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية 10 محافظات تم خلالها تدشين واستعراض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعًا، كما رأس سموه اجتماعات المجالس المحلية وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي.

تلبية مطالب أهالي المحافظات

وتأتي زيارات نائب أمير منطقة مكّة المكرمة لمحافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز، يحفظهما الله، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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