شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستكمل زياراته التفقدية بـ5 محافظات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يستكمل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات بحرة، الجموم، خليص، الكامل، ورابغ .
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية 10 محافظات تم خلالها تدشين واستعراض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعًا، كما رأس سموه اجتماعات المجالس المحلية وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي.
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية 10 محافظات تم خلالها تدشين واستعراض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعًا، كما رأس سموه اجتماعات المجالس المحلية وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي.