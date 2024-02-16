تراند اليوم : صديق السنوار يعلق على فيديو ظهوره برفقة عائلته داخل نفق بخان يونس.. ويكشف سرا عن هجوم 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: علق عصمت منصور، أحد أصدقاء زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، على الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي وظهر فيه السنوار رفقة عائلته داخل نفق يعتقد أنه تحت خان يونس.

فيديو دعائي وقال منصور إن اللقطات كانت عبارة عن فيديو دعائي للجيش الإسرائيلي، مضيفا: "إنهم الإسرائيليون يريدون أن يقولوا إنهم يلاحقونه ويحاولون القبض عليه". مشيرا أنه يعتقد أن صديقه لا يزال في قطاع غزة ولن يغادر القطاع تحت أي ظرف. حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

حسابات السونار

وعلى جانب آخر قال منصور، أن "حسابات السنوار لم تسر كما هو مخطط لها، وكان رد فعل الإسرائيليين خارجا عن السيطرة، والآن حصلنا على هذه النتيجة".

عواقب الهجوم

وأضاف إن "السنوار لو كان يعرف بعواقب الهجوم لما خطط أبدا لعملية بهذه الطريقة".

وتابع: "لم يتوقع السنوار أن تؤدي العملية إلى تعقيد الأمور إلى هذا الحد من الخطورة، الأمر الذي أعطى إسرائيل كل الأسباب والأعذار لخرق جميع القواعد".