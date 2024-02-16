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استمرار الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي في مكة ومساجد الحلّ

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حذيفة القرشي - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي لعام 1445 هـ .
وذلك في مواقع العمل المختلفة في مكة المكرمة ومساجد الحلّ، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال تواجدهم في البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.
استمرار الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي في مكة ومساجد الحلّ

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة، بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والمنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة تحقيقا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.
استمرار الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي في مكة ومساجد الحلّ

إرشاد وتوعية

وتتمثل الجهود التي تقدمها الأمانة من إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة وجبل الرحمة بمشعر عرفات، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة.
إضافة إلى إقامة الدروس العلمية والكلمات الوعظية بمشاركة نخبة من الدعاة والمترجمين في المساجد ومصليات الفنادق المحيطة بالحرم المكي، حيث تحمل عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة العربية في خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.
استمرار الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي في مكة ومساجد الحلّ

كما فعلت الأمانة العديد من الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية، لبث الرسائل التوعوية بلغات عالمية وهي الإنجليزية والأردية والفرنسية، وتحمل عبارات متعددة من دعوية وإرشادية وترحيبية وبيان فضائل مكة المكرمة.
استمرار الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي في مكة ومساجد الحلّ

إضافة إلى تسخير التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلافاً من الكتب الدينية والتوعوية، وتتيح هذه المكتبات الإلكترونية تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوال تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتهدف الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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