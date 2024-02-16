شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي في مكة ومساجد الحلّ والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية