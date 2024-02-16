"آل دوبان" يتوّج بوسام النخبة لصناعة الكلمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تُوِّج الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد حسين آل دوبان الوادعي، بوسام النخبة لصناعة الكلمة من قبل نادي نخبة الإبداع والتميز بالوطن العربيّ، الذي يخدم المدربين والمفكرين وكتاب الوطن العربي.

أسرة "آل دوبان" تبارك لابنها منحَه وسامَ النخبة لصناعة الكلمة، سائلين الله له المزيدَ من التوفيق والنجاح.

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