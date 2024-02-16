الأخضر 19عامًا يخسر ودية تركيا ضمن الدورة الدولية بكرواتيا

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محمد بن مسعود - الدمام - خسر المنتخب السعودي لسن 19 عامًا من منتخب تركيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن ختام الدورة الدولية الودية بكرواتيا.

ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، عواد أمان، صالح برناوي، أحمد الكعبي، يوسف الطحان، حسن المسلم، بسام هزازي، علي المهداوي، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، جلال السالم.

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