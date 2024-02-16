انت الان تتابع لاعب الأخضر "رديف" يدخل سباق جائزة الأفضل في كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

يدخل لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبدالله رديف، سباقاً مع تسعة لاعبين آخرين، لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في كأس آسيا الأخيرة.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي، وفق ما ذكره على موقعه الإلكتروني الرسمي، 10 أسماء للتسابق على الجائزة، التي تحمل مسمّى "نجم المستقبل"، وتقدّمها "نيوم".

وجاء اسم "رديف" في القائمة إلى جانب مواهب صاعدة من 9 منتخبات أخرى.

وطُرحت القائمة للتصويت الجماهيري عبر الموقع، وسيحسم اللاعب الفائز بالسباق الجائزة لمصلحته.

وبثّ الموقع نبذة مختصرة عن كل لاعب من أجل تبرير وجوده ضمن الخيارات، لافتًا إلى تتويج مهاجم الأخضر بكأس آسيا لفئة الأولمبي قبل عامين، وبعدها شقّ طريقه تدريجيًا إلى تشكيلة المنتخب السعودي الأول.

وأشار الموقع الآسيوي إلى تسجيل اللاعب الشاب "هدف تقدم جميلًا" في مرمى كوريا الجنوبية، خلال موقعة ثُمن نهائي كأس آسيا "عندما تفوق على خط الدفاع الكوري، قبل أن يسدد الكرة في مرمى الحارس".