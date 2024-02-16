الرياض يتوّج بكأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات 2023-2024

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 6:34 مساءً

توّج عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، اليوم الجمعة، فريقَ الرياض بكأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات لموسم 2023-2024 في نسخته الثالثة. واحتضنت الصالةُ الخضراء في الرياض، مساء اليوم، مباراةَ كأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات، والتي جمعت الرياض بطل الدوري لموسم 2022-2023 مع الاتفاق بطل كأس الاتحاد السعودي؛ حيث فاز الرياض بنتيجة "5-4". وسجل أهدافَ فريق الرياض كلٌّ من: خوسيه دي مورا "هدفين"، وعبدالإله العتيبي "هدفين"، ورودريغو بيريرا، فيما سجّل أهدافَ الاتفاق كلٌّ من: رودريغو شافير، وأسامة محسن، ونواف عبدالرحمن، وجيان جالفاتي. يُذْكَر أن القادسية كان قد توّج بلقب النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي لموسم 2021-2022، فيما حقّق الاتفاقُ لقبَ النسخة الثانية لموسم 2022-2023.

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