انت الان تتابع بعد الفوز على تايلاند.. أخضر الكريكيت يحقق لقبه الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 6:42 مساءً

حقق المنتخب السعودي للكريكيت البطولة الرباعية المقامة في تايلاند، بعد فوزه على منتخب تايلاند اليوم الجمعة، بعد أن أظهر الفريق كفاءته ومهارته العالية، حيث كسر المنتخب رقمه الخاص في أكبر فوز للمنتخب بنظام 20 (اوفر) أمام منتخب بوتان في آخر مباريات دور المجموعات. ويأتي لقب البطولة الرباعية هو الثاني في الأسبوع بعد تحقيق لقب كأس التحدي الآسيوي في بداية الأسبوع الجاري أمام منتخب كمبوديا يوم الأحد الماضي، والتي شهدت احتفاظ المنتخب بلقبه الذي حققه في 2023. بعد البداية المثالية للموسم الجديد بتحقيق بطولتين متتاليتين، يستعد المنتخب السعودي للكريكيت للذهاب لماليزيا للمشاركة في دوري التحدي ضمن تصفيات كأس العالم 2027 م، والذي ينطلق نهاية الأسبوع القادم.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز على تايلاند.. أخضر الكريكيت يحقق لقبه الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.