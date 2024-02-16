شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره العُماني يبحثان سبل تطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية العمانية

#ميونخ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. pic.twitter.com/199Up0GFDr— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) #ميونخ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. pic.twitter.com/199Up0GFDr — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 16, 2024

مؤتمر ميونخ للأمن 2024

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024.وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية، وأبرز المستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.