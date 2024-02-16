انت الان تتابع وفاة معيض بن محفوظ الجوفي القرني بمدينة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 7:57 مساءً

انتقل إلى رحمة الله تعالى، هذا اليوم الجمعة، بمدينة الرياض معيض بن محفوظ الجوفي القرني من قرية الجوف، وسوف يصلى عليه بعد صلاة ظهر غد السبت في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود بطريق الحائر. وتقرر العزاء بمنزل الفقيد بمدينة الرياض، أو ‏الاتصال بأبنائه للعزاء ‏خالد: ‏0583121212، ‏سالم: ‏0541919196، ‏نايف: ‏0542181818، و‏جبريل: ‏0541212125 الخليج 365 تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكافة أقاربه ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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