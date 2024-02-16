شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات يوم التأسيس.. ليالِ تاريخية وأجواء تراثية في حب الوطن والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - يحتفل الشعب السعودي في 22 فبراير سنويا، بذكرى يوم التأسيس، بالعديد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة.وجرى اليوم الكشف عن فعاليات يوم التأسيس، والتي تتضمن ليالِ تاريخية وأجواء تراثية.

تمتد الفعاليات في الفترة من 21 فبراير إلى 26 من الشهر نفسه، وتشمل الآتي:

فعالية "ليالي التأسيس" في الفترة من 21 إلى 22 فبراير في الرياض.

فعالية "مسار التاريخ" في الفترة من 23 إلى 24 فبراير في الرياض.

فعالية "قرية التأسيس" على مدار 3 أيام؛ 22 و23 و24 فبراير في 14 مدينة ومحافظة:

جدة. القصيم. المدينة المنورة. سكاكا. أبها. حائل. الدمام. تبوك. نجران. الطائف. جازان. الباحة. عرعر. الأحساء.

فعالية "سيمفونية البداية" خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير في الرياض.



يوم التأسيس

ارتداء الملابس الوطنية والذهاب إلى الحدائق والأماكن الترفيهية.

الاستماع إلى الأغاني الوطنية في الشوارع والمنازل.

الألعاب النارية في سماء المملكة.

رفع العلم السعودي في كل مكان.

أوشحة يوم التأسيس المعبرة عن الفخر والاعتزاز بالوطن.

تشمل الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس العديد من المظاهر المبهجة، منها: