السعودية | نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية يلتقي نائب رئيس الأولمبية الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم, بنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سير ميانغ في ميدان الجنادرية للهجن, على هامش حضوره مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.

واستعرض الاجتماع التعاون المستمر بين اللجنتين وتطوير رياضات الألعاب المختلفة محلياً، كما ناقش الاجتماع أوجه التطوير والتحسين في الحركة الأولمبية الآسيوية والدولية, أبرزها مستجدات دورة الألعاب الأولمبية الدولية الصيفية “باريس 2024” ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية “ميلانو 2026” وآخر تطورات الحركة الرياضية الأولمبية.