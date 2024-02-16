السعودية | 120 أسرة منتجة تُشارك بأركان متخصصة في فعاليات “حصاد البن” بمحافظة الداير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت 120 أسرة منتجة تابعة لجمعية التنمية الأهلية بمحافظة الداير بني مالك، وذلك بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، في فعاليات “حصاد البن” في المحافظة الذي يقام ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي 2024.

وجاءت مشاركة الأسر المنتجة من خلال إعداد وتجهيز عدد من الأركان للأسر المنتجة، التي تحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة والمميزة، لدعم تلك الأسر وتوفير منافذ وفرص تسويقية لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية من أجل عكس الاهتمام بالأشغال الحرفية، التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، وتطوير قدرات ومهارات المنتسبات لتلك الأسر.

وتتضمن المشاركة العديد من النشاطات والمعروضات التي تمثل حضارة منطقة جازان وتراثها، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في منطقة جازان، ويثبت قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال، من خلال عملها في المجال الحرفي، بما يبرز بصمتها الخاصة من خلال تفاعل مرتادي الفعاليات وزوارها مع المنتجات التي تعرضها تلك الأسر، من الملابس الجاهزة، والعطور، والنباتات العطرية، والبخور، والأكلات الشعبية، وغيرها من الملبوسات والحلي والإكسسوارات، والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة