شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات بمحمية الإمام تركي بن عبد الله والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات المخالفات البيئية

ضبط (14) مخالفًا لنظام البيئة لقطعهم المسيجات ودخول مناطق محظورة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/UOUfOPowZv— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) ضبط (14) مخالفًا لنظام البيئة لقطعهم المسيجات ودخول مناطق محظورة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/UOUfOPowZv — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 16, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط 14 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة.وأشارت لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.وذكرت أنه طبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى (10,000) ريال.وبينت أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.هذا وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.