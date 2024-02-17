شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. صيانة 258,500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية والان نبدء بالتفاصيل

صيانة الطرق في المدينة المنورة

#المدينة_أمانة⁩ |

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جودة المواد في مشاريعنا.

⁧#المدينة_المنورة⁩ pic.twitter.com/RW7u3AOzB3— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) #المدينة_أمانة⁩ |

استمرار جهودنا في التحقق من

جودة المواد في مشاريعنا.

⁧#المدينة_المنورة⁩ pic.twitter.com/RW7u3AOzB3 — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) February 16, 2024

الدمام - شريف احمد - كثفت فرق أمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها الميدانية للتحقق من جودة المواد في المشاريع التي تنفذها.وكشفت على 174 عينة منها 59 عينة تربة، و50 عينة أسفلت، و65 عينة خرسانة.بالإضافة إلى إجراء 731 اختباراً منها 236 على التربة، و300 على الأسفلت، و 195 على الخرسانة.وفي سلامة وصيانة الطرق قامت الفرق الميدانية للأمانة خلال الشهر الجاري بصيانة ومعالجة 258,500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية.كما عالجت 4,006 مربع من الحفر والهبوطات, بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.