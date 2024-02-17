انت الان تتابع تطورات الوضع.. بايدن يحث نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 8:13 مساءً

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة وحث خلالها على وقف مؤقت لإطلاق النار. وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قال بايدن للصحفيين، إنه أوضح أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن. مضيفاً أن "المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين مستمرة وما زلت آمل نجاحها". وذكر الرئيس الأمريكي، لدى سؤاله عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح: "آمل في الأثناء بألا ينفّذ الإسرائيليون عملية برية كبيرة". وأسفر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن على غزة عن استشهاد أكثر من 28700 شخص، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، وأدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع وتشريد معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

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