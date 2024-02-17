القيادة تهنئ رئيسة جمهورية كوسوفا بذكرى استقلال بلادها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 11:17 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفيوسا أوسماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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