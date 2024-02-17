فيصل بن فرحان يبحث مع "بوريل" التطورات في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 11:19 صباحاً

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل؛ وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. وشهد اللقاءُ مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. وحضر اللقاءَ الأميرُ عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

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