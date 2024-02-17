انت الان تتابع 85 ثانية زمن الرحلة.. أحدث أنظمة نقل الركاب الآلي "APM" في "مطار جدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 11:34 صباحاً

قال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إنه سعيًا لتسهيل حركة المسافرين، يقدم المطار أحدث أنظمة النقل الآلي للركاب "APM". وأوضح المطار، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناقل الركاب الآلي APM يربط بين منطقة إنهاء إجراءات السفر بمنطقة صالات السفر الدولية. وأشار "مطار جدة" إلى أنه عبر الصالة رقم 1، يقوم الناقل بنقل 4 آلاف مسافر في الساعة بمدة انتظار 170 ثانية؛ فيما يحتوي الناقل على 10 عربات، وتبلغ مدة الرحلة 85 ثانية.

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