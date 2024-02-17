شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض اعتماد وصرف بدل التميز لموظفي "الصحة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان قرارًا بتفويض مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق ومدراء الشؤون الصحية بالمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية باعتماد محاضر وإصدار قرارات مستحقي بدل التميز للأعوام «2020/2023م» وصرفه لمنسوبيهم كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار وفقًا للصلاحيات الممنوحة من قبل وزير الصحة ولما تقتضيه مصلحة العمل بإصدار قرارات اعتماد وصرف بدلات الكادر الصحي ومستحقي البدل لجميع منسوبي وزارة الصحة وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية والأطر التنفيذية لها، ولائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي.





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ويأتي القرار حرصًا على أهمية إنجاز المهام من اعتماد وصرف بدل التميز للمستحقين للأعوام «2020/2023م» وتسهيلاً للإجراءات، ونظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل.

وبدل التميز في وزارة الصحة مكافأة تُمنح للأطباء والممارسين الصحيين والفنيين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية وكل من يعمل في القطاع الصحي المشمولين في لائحة الوظائف الصحية وفق شروط وضوابط محددة، تقديرًا لهم لما يبذلونه من مجهودٍ متفانٍ بالعمل.

ويهدف البدل إلى تكريم المتميزين في مجالات عملهم، وتحفيزًا لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية، وتغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر للأداء.