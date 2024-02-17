انت الان تتابع "تنظيم الإعلام" تدعو للتبليغ عن المحتوى المخالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 12:12 مساءً

دعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المحتويات المخالفة. وكتبت، عبر حسابها في منصة "إكس": "هل شاهدت #محتوى_مخالف؟ لا تتردد في التبليغ عنه.. فأنت بذلك تسهم في رفع جودة المحتوى الإعلامي". وعدّدت "الهيئة" إيجابيات التبليغ عن محتوى مخالف، وتتضمن: حماية المجتمع وحقوق الملكية الفكرية وخصوصية الأفراد.

كانت هذه تفاصيل خبر "تنظيم الإعلام" تدعو للتبليغ عن المحتوى المخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.