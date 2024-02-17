انت الان تتابع تطال المنطقة الشرقية.. رياح نشطة مع هبّات قوية الليلة وخلال الأيام القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت آخرُ التوقعات عن وجود نشاط في الرياح مع هبات قوية أحيانًا، قد تصل إلى 65 كم/ساعة، الليلة وخلال اليومين القادمين، وتشمل كلًّا من قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والمنطقة الشرقية للمملكة.

وبحسب موقع "طقس العرب"؛ فمن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية في بحر الخليج العربي الليلة، بحيث تؤثر على كل من قطر والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية؛ بحيث تكون الرياح شمالية تصل سرعة هباتها إلى حدود 55 كم/ساعة، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وتبدأ بالتأثير على دولة الإمارات العربية المتحدة مع ساعات الصباح تدريجيًّا، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانًا خاصة على البحر، وقد تصل سرعة هبات الرياح إلى حدود 60 كم/ساعة في شرق البلاد.

وتؤثر هذه الرياح تدريجيًّا أيضًا مع ساعات الصباح على أجزاء من سلطنة عمان، تشمل محافظات البريمي، وشمال الباطنة والظاهرة والداخلية، كما أن من المتوقع أن تنشط الرياح في سواحل البحر الأحمر يوم غد؛ بحيث تشمل محافظة جدة وقد تصل إلى 55 كم/ساعة.

وأشار الموقع إلى أنه خلال يوم الاثنين، تستمر هذه الرياح النشطة التي تترافق بهبات قوية أحيانًا بالتأثير على كل من قطر والإمارات وعمان وأجزاء من المملكة العربية السعودية؛ تحديدًا أقصى شرق المملكة ووسط وغرب المملكة بما فيها محافظة جدة، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، وقد تصل هذه الهبات إلى حدود 50- 55 كم/ساعة، على أن تبدأ هذه الرياح بالتراجع تدريجيًّا مع ساعات الليل.