شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أكثر من 6 مليون طالب يستكملون اختبارات الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أكثر من 6 مليون طالب وطالبة في جميع مرحل التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، لأداء الاختبارات التي يتبقى منها 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم، يتبعها إجازة يوم التأسيس ثم إجازة لمدة أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي الثالث.



اكتشاف خطأ في الأسئلة

وكانت وزارة التعليم بينت من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات أنه إذا تم اكتشاف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب فيتم معالجة الوضع بحيث تبقى الأسئلة على حالها.

ويُحرر محضر بذلك تتصرف في ضوئه اللجنة بالإجراءات المتمثلة في إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة، أو إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة.

الدمام - شريف احمد - يعود الطلاب والطالبات غدًا الأحد إلى قاعات الاختبارات في المدارس في ثاني أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.وذلك بواقع