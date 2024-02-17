انت الان تتابع في الدوحة.. لاعبا الأخضر "العمري" و"القباني" يبدآن مشوار "آسيوية السنوكر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 2:18 مساءً

يشارك المنتخب السعودي للسنوكر في منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر للرجال 2024، التي ينظمها الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر بالدوحة حتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري، بمشاركة نحو 40 لاعبًا، يمثلون 17 منتخبًا. ويمثل المنتخبَ السعودي في البطولة اللاعبان أيمن العمري وزياد القباني، تحت إشراف المدرب عمران شاهزاد، وإشراف عضو مجلس الإدارة محمد البراقي إداريًّا. مجموعة الأخضر وأوقعت قرعة دوري المجموعات لمنافسات "15 كرة حمراء" اللاعبَ أيمن العمري في المجموعة الخامسة "E"، ويبدأ أولى مواجهاته عند الواحدة من ظهر غد الأحد أمام اللاعب الباكستاني محمد نسيم. فيما أوقعت القرعةُ اللاعب زياد القباني، الذي يُعتبر أصغر لاعب مشارك في البطولة وأحد المواهب التي قدّمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وقدّم مستويات مميزة في العام الماضي رغم صغر سنة (14 عامًا)، في المجموعة السابعة "G" ليخوض أولى مواجهاته ظهر غد الأحد أمام اللاعب الفلسطيني خالد السطيل. الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر سيستضيف بطولة آسيا للسنوكر للرجال (فِرَق) وتحت 21 عامًا 2024، في منافسات "6 كور" في شهر يونيو المقبل بالعاصمة الرياض. مجموعة الأخضر

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