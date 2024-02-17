انت الان تتابع وزير الخارجية الصيني: نعمل في مجلس الأمن على وقف حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 2:22 مساءً

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم (السبت): "إن الصين تعمل في مجلس الأمن على وقف الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة". وأضاف "يي": "تقف بلاده إلى جانب الحق في هذه المسألة؛ فهناك أجيال من الفلسطينيين شرّدتهم الحرب، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم حتى يومنا هذا؛ وذلك هو الظلم الأطول أمدًا في عالمنا". وشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة؛ وفقًا لـ"رويترز". وجدد دعم الصين لحل الدولتين من أجل السلام. وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أنه بغض النظر عن كيفية تغير العالم؛ فإن الصين -باعتبارها دولة كبرى مسؤولة- ستحافظ على ثبات مبادئها وسياساتها، وستعمل كقوة للاستقرار في عالم مضطرب.

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