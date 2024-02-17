شكرا لقرائتكم خبر عن زارعة 500 شتلة ضمن المرحلة الثانية لتنمية الغطاء النباتي بنجران والان نبدء بالتفاصيل

السعودية الخضراء

الدمام - شريف احمد - دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، أعمال المرحلة الثانية لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووحدة أعمال المياه بالمنطقة.وتمت زراعة 500 شتلة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بصهبان بمدينة نجران.تأتي عملية التشجير استمراراً لحملة "لنكن قدوة" ضمن مبادرة السعودية الخضراء.وتسهم الحملة بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، لتجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة، وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.