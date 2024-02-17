شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد لمحمد عبده: أنت فنان يليق بعظمة بلاده .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد في حديث أخوي مع فنان العرب محمد عبده، وذلك أمس الجمعة، خلال ليلة الأمير سعود بن عبدالله ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد لمحمد عبده خلال حديثهما: “أنت فنان يليق بعظمة بلاده”.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن حفل غنائي ضخم بعنوان ليلة الأمير سعود بن عبدالله، في ليلة تاريخية من ليالي موسم الرياض.

وأحيا الحفل كلا من محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، نوال الكويتية، أميمة طالب وبقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا.