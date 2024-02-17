خلال 24 ساعة.. عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في الحدود الشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد، نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية.

وحسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز، سُجلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في مدينة عرعر وبلغت 3.4 ملم، يليه مطار طريف وأم خنصر 0.2 ملم.

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