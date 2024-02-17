مصر تنشئ منطقة لوجيستية في سيناء لاستقبال مساعدات غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 4:05 مساءً

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم (السبت)، أن القوات المسلحة المصرية تنشئ منطقة لوجيستية في سيناء لاستقبال مساعدات قطاع غزة. وأوضح "شوشة" في بيان صحفي، أن المنطقة تستهدف تخفيف الأعباء عن السائقين، والتكدسات الموجودة في مدينة العريش، وعلى الطرق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري. وأضاف أن المنطقة التي يجري إقامتها وتجهيزها، تضم أماكن لانتظار الشاحنات، ومخازن مؤمّنة، ومكاتب إدارية، وأماكن مبيت للسائقين، وتزويدها بوسائل المعيشة والكهرباء. وبيّن "شوشة" أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل إلى المحافظة برًّا من خلال شبكة الطرق البرية، وبحرًا في ميناء العريش البحري، وجوًّا عبر مطار العريش الدولي.

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