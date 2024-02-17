شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، المقصود بحالة الاعتراض منتهية، وموعد دراسة الأهلية.

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : “قدمت اعتراض وبعد 10 أيام طلع حالة الاعتراض منتهية هل ينزل لي الدعم؟”.

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حساب متابعات الخليج 365 وحالة الاعتراض

وأجاب حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله : “أهلا بك، حالة الاعتراض منتهية تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس”.

حساب متابعات الخليج 365 ودعم فبراير

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، قبل أيام، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

الحاسبة التقديرية

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أطلق مؤخرًا تحديثات للبوابة الإلكترونية وتطبيق البرنامج، وذلك بهدف تسهيل تجربة المستفيد، وقد شمل التطوير على البوابة الإلكترونية إضافة العديد من الخدمات من أهمها اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من الموقع، واسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر، فيما شمل تحديث التطبيق عددًا من الخدمات المتكاملة من أهمها إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وإضافة خدمة الحاسبة التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.